Гергиев рассчитывает удвоить вместимость Большого театра

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава Большого и Мариинского театров, дирижер Валерий Гергиев планирует увеличить число зрительских мест в Большом театре с 2,5 тыс. до 5-6 тыс.

"Мы сегодня можем принимать в Большом театре одновременно больше 2,5 тыс. человек, давайте скажем 2,6 тыс. человек. Я думаю, что в ближайшее, самое ближайшее время постараемся довести эту цифру до пяти или шести тысяч. Работа над этим идет. Это будет в какой-то степени даже революционным", - сказал Гергиев журналистам во вторник.

Он напомнил, что ранее процедуру расширения с 1,7 тыс. мест до 6 тыс. прошел Мариинский театр.

"То есть тут Большой театр будет догонять и, я надеюсь, даже перегонять Мариинский. Сейчас разница почти в два с половиной раза", - сказал Гергиев.

По словам гендиректора Большого театра, за последние годы в репертуар театра было введено 35 наименований, а также одноактные балеты.

"Мы как-то считали, получалось 35 названий плюс одноактные балеты, это уже где-то 40 названий. Это огромный объем, огромные усилия, огромная работа", - подчеркнул он.