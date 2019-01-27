Третьяковскую галерею закрыли для посетителей после кражи картины Куинджи

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Главный вход в Третьяковскую галерею закрыт для посетителей после того, как из музея была похищена картина художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Как передает корреспондент "Интерфакса", у здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в центре Москвы стоят несколько полицейских автомобилей. Также здесь собрались журналисты различных изданий.

Вход в музей закрыт, за дверью выставлено небольшое ограждение. У входа стоят люди в штатском, не пропускающие людей внутрь. В холле здания видны все еще остающиеся посетители галереи, которые фотографируются на фоне пресс-вола, посвященного выставке Куинджи.

В здании дежурят несколько полицейских. По словам вышедших из здания посетителей, перед тем, как выпустить из Третьяковской галереи, сотрудники правоохранительных органов просили их показать содержимое сумок.

Со своей стороны, источник "Интерфакса" сообщил, что в данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, опрашиваются очевидцы похищения картины, а также изымаются записи видеокамер наблюдения. Ведется работа по установлению личностей подозреваемых.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что картина Архипа Куинджи исчезла из зала Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, где проходит выставка художника. Она пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну, достал его из рамы и удалился.

Позднее исчезновения картины подтвердили в Минкультуры.

Это второе серьезное происшествие в Третьяковке за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года в галерее был задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно. Картина изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.