Культура

В Минкульте заявили, что похищенная картина Куинджи была застрахована на время выставки

Страховая компания утверждает, что был покрыт только возможный ущерб при транспортировке

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была застрахована на время выставки, если бы ее не нашли, страховщик бы возместил ущерб, сообщил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

"В случае если бы картину не нашли, то возмещение материального ущерба было бы страховой компанией возмещено", - сказал Кононов на пресс-конференции в понедельник. "Период экспонирования был покрыт",- подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что картина была застрахована только на случай ущерба при транспортировке. "Для страхователей в первую очередь была интересна транспортировка, перевозка указанных картин, когда они выезжали и выставлялись в других музеях", - сказала представитель страховой компании "Стерх" телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Если бы при перевозке с данной картиной что-либо случилось, то это был бы страховой случай", - добавила представитель СК "Стерх".

Кроме того, в Минкульте назвали не соответствующими действительности все озвученные ранее аукционные оценки стоимости картины.

"Вчера была озвучена страховая стоимость картины, 12 млн рублей. Это число отражает данные, которые находятся в полисе страхования, предоставленным Русским музеем. Если говорить об аукционной стоимости картины, ее мы предполагать не можем, поскольку не можем предполагать, что картина из музейного фонда РФ появится когда-либо на аукционе", - сказал директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов в понедельник на брифинге.

Озвученная накануне в СМИ стоимость картины в 1 млн долларов - это, по словам Кононова, "из области фантазий и не соответствует действительности".

Похищение картины Куинджи

Картина была украдена в воскресенье вечером из зала Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей. Было возбуждено уголовное дело.

Утром в понедельник похитителя задержали в Московской области. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, это Денис Чуприков, 1986 года рождения. Подозреваемый рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где ее и нашли полицейские в полной сохранности. По предварительным данным, похититель действовал из корыстных побуждений.

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Теги: Третьяковская галерея, Архип Куинджи, Министерство культуры

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