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Культура

Российский национальный оркестр отправляется на гастроли в США

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российский национальный оркестр (РНО) отправляется в масштабный гастрольный тур по американским городам, сообщили "Интерфаксу" в администрации оркестра.

С 10 февраля по 8 марта РНО даст 15 концертов в пяти американских штатах: Флориде (города Уэст-Палм-Бич, Форт Майерс, Веро Бич, Гейнсвилл, Сент-Огастин), Южной Каролине (Гринвилл), Индиане (Кармелл), Айове (Айова-Сити) и Калифорнии (Палм-Дезерт, Санта-Барбара, Коста-Меса, Дейвис, Сан-Франциско).

В программах, составленных преимущественно из шедевров русской музыки - произведений Чайковского, Глазунова, Рахманинова, Прокофьева - в первой половине тура за дирижерский пульт встанет украинский маэстро, главный дирижер Борнмутского симфонического оркестра Кирилл Карабиц, а во второй половине - художественный руководитель и главный дирижер РНО Михаил Плетнев.

В качестве солиста в концертах примет участие молодой американский пианист Джордж Ли, чья музыкальная карьера получила стремительное развитие после того, как музыкант завоевал вторую премию и серебряную медаль на 15-м международном конкурсе имени П.И.Чайковского в Москве.

Кульминацией гастролей станет концерт в нью-йоркском Линкольн-центре (20 февраля). В этом вечер в Концерте №2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова солировать будет М.Плетнев.

Завершатся гастроли программой "Вечер русской музыки и балета" на фестивале искусств в Бока-Ратоне (штат Флорида), в ней помимо музыкантов РНО примут участие артисты балета Большого театра.

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