Приз кинокритиков на ММКФ получил французский фильм "Медовый месяц Згеже"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Приз жюри Международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) получила французская картина "Медовый месяц Згеже" режиссера Элиз Отценбергер.

Победителя назвали накануне закрытия кинофорума в четверг. Фильм рассказывает о французах с еврейскими корнями, которые отправляются в путешествие по Польше.

В жюри ФИПРЕССИ 41-го МММКФ входили Андони Итурбе (Испания), Саньин Пежкович (Щвеция), Елена Рубашевская (Украина), Андрей Василенко (Россия). Председателем жюри стала Благоя Куновски (Македония).

Приз зрительских симпатий на ММКФ получил российский фильм "Надо мною солнце не садится" режиссера Любови Борисовой. Картина рассказывает про молодого человека, который едет работать на Крайний Север, встречает там пожилого мужчину и убеждает его создать видеоблог для поиска пропавшей дочери.

Приз зрительских симпатий на ММКФ вручается лучшему фильму Основного конкурса по итогам зрительского голосования.

ММКФ стартовал 18 апреля. Церемония закрытия фестиваля пройдет вечером в четверг.