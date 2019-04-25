Гран-при ММКФ получил казахстанский фильм "Тренинг личностного роста

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Фильм из Казахстана "Тренинг личностного роста" стал лучшим по версии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), передает корреспондент "Интерфакса".

Церемония награждения проходит в кинотеатре "Россия" в четверг вечером.

Председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук отметил, что он очень требовательно отнесся ко всем 13 картинам основного конкурса. "Хотел бы поблагодарить всех причастных к съемкам этих фильмов - актеров, режиссёров, всем съемочным группам. Если бы мог, то отдал бы Гран-при всем картинам", - сказал он.

Ким Ки Дук вручил фигурку "Золотого святого Георгия" создателю картины Фархату Шарипову.

В фильме "Тренинг личностного роста" рассказывается о том, как обычный банковский клерк Канат переживает кризис среднего возраста. Однако все диаметрально меняется, когда он знакомится с успешным Даником.

Спецприз жюри достался китайской картине "Жизнь морских обитателей".

"Серебряного святого Георгия" за режиссуру удостоился итальянец Валерио Мастандреа за картину "Она смеется".

Приз за лучшую женскую роль получила иранская актриса Соха Ниасте ("Моя жизнь на втором курсе"), а за лучшую мужскую роль отметили финского актера Томми Корпела (лента "Пустота").

Награду за лучший короткометражный фильм получила лента "Тигр" режиссера Дельфин Деложе, а за документальную картину отметили норвежский "Потому что мы мужики" режиссёров Петтера Соммера, Ю Вемунн Свендсена.

Ряд лауреатов стал известен заранее. Так, приз жюри Международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) получила французская картина "Медовый месяц Згеже" режиссера Элиз Отценбергера. Фильм повествует о французах с еврейскими корнями, которые отправляются в путешествие по Польше.

А приз зрительских симпатий получил российский фильм "Надо мною солнце не садится" режиссера Любови Борисовой. Картина рассказывает про молодого человека, который едет работать на Крайний Север, встречает там пожилого мужчину и убеждает его создать видеоблог для поиска пропавшей дочери.

Специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С.Станиславского "Верю. Константин Станиславский" получил британский актер и режиссер Рэйф Файнс.

Фильмом закрытия 41-го ММКФ станет документальный фильм режиссеров Вернера Херцога и Анре Сингера "Встреча с Горбачевым". "В этой документальной картине кинорежиссер Вернер Хергоц выступил в роли интервьюера и общался с Михаилом Горбачевым на различные темы", - говорится в сообщении пресс-службы киносмотра.

Согласно описанию фильма, он по-новому покажет самые значительные события второй половины XX века - от ядерного разоружения до объединения Германии и "позволит взглянуть свежим взглядом на современную эру популизма в политике".

41-й ММКФ проходил с 18 по 25 апреля.