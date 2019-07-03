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Умер кинорежиссер Василий Панин

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Режиссер и сценарист Василий Панин скончался на 84-м году жизни в Москве, сообщили в Союзе кинематографистов России.

"На 84-м году жизни ушел из жизни наш друг и коллега - член Союза кинематографистов России, режиссер документального кино, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995) Панин Василий Степанович", - говорится в сообщении.

В 1960 году Панин окончил актерский факультет Московского театрального училища им. Щепкина, в 1964 отучился на актерском факультете Московского государственного института театрального искусства (ГИТИС), а в 1966 году завершил обучение на Высших курсах сценаристов и режиссеров Госкино СССР.

С 1966 года Панин стал режиссером студии "Мосфильм". Он является автором более 25 художественных, документальных и телевизионных фильмов. В качестве режиссера он снял 14 картин, среди которых "Человек на полустанке" (1983), "Исчадье ада" (1991) и "Ночь на кордоне" (2001).

В 2000 году режиссер стал лауреатом кинофестиваля "Кинотавр".

Василий Панин

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