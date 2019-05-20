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Реставраторам удалось отделить авторский холст поврежденной картины Репина

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Реставраторы закончили один из самых ответственных этапов восстановления пострадавшей от вандализма картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" - раздублирование (расслоение) холста, сообщила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Был пройден один из самых ответственных этапов - это раздублирование холста, на который был дублирован оригинальный холст в процессе реставрации 1913 года", - сказала Трегулова на пресс-конференции в понедельник.

Она отметила, что завершение этих работ и получение специального реставрационного стола дают возможность "реально приступить к сложным этапам реставрации произведения".

В свою очередь завотделом реставрации масляной живописи XVIII - начала XX века Андрей Голубейко отметил, что при реставрации картины возникли проблемы из-за того, что полотно сильно реагирует на влагу. Для дальнейшей реставрации необходимо применять новые методы работы.

В свою очередь главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова заявила, что специалисты переходят к новому этапу по реставрации картины, связанному с очисткой обратной стороны авторского холста, который необходимо дублировать. "Это очень важный этап, так как надо очистить холст без участия влаги. Это будет сухой способ очистки", - сказала Городкова.

В ноябре 2018 года Трегулова рассказывала в интервью "Известиям", что в 1913 году при восстановлении картины Репина холст был истончен, а полученная основа была приклеена к новому холсту. По словам Трегуловой, тогда в работе использовался горячий рыбий клей, а это "технология, абсолютно не щадящая живописного слоя".

Нападение на картину

Картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") серьезно повредил в Третьяковской галерее 25 мая 2018 года 37-летний Игорь Подпорин, приехавший из Воронежской области. Он металлическим ограждением разбил стекло картины и повредил полотно. Холст оказался разодран в трех местах, пострадала авторская рама.

Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине все ложь". В конце апреля 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.

В начале апреля Третьяковская галерея приступила к первому этапу реставрации. Картину было решено "передублировать" на другой холст. Для реставрации была создана специальная мастерская.

Картина была написана Репиным в 1883-1885 годы. Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Более ста лет назад картина уже подвергалась нападению. 16 января 1913 года картина пострадала от трёх ударов ножом, которые нанёс 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего художнику пришлось фактически воссоздавать лица изображённых заново. В реставрации участвовал и сам Репин, и попечитель Третьяковской галереи, художник Игорь Грабарь.

После покушения на картину в 1913 году она находилась под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранилась под стеклом. С момента приобретения картина "Иван Грозный и сын его Иван" была постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдавалась на выставки.

Поврежденное полотно Репина в Третьяковке

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Изображение на мониторе картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", поврежденной 37-летним жителем ВоронежаВо время брифинга сотрудников Третьяковской галереи, посвященного повреждению картиныПервичные оперативно-следственные мероприятия по спасению полотна Картина была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музеяСледственные мероприятия на месте происшествияМесто в зале в Государственной Третьяковской галереи, где висела картина Ильи Репина
Изображение на мониторе картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", поврежденной 37-летним жителем Воронежа
Третьяковская галерея Илья Репин Иван Грозный

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