На выставке Репина залы с графикой закроют с 30 июня

Остальную часть экспозицию оставят открытой до 18 августа

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Залы графических работ Ильи Репина на выставке в Третьяковской галерее на Крымском валу будут открыты до 30 июня. С этого дня их закроют из-за окончания допустимого срока экспонирования, сообщила пресс-служба музея.

Эти работы, выполненные на бумаге, должны храниться при ограниченной освещенности.

Остальная часть экспозиция, в которую вошли 170 живописных работ, будет открыта для широкой публики до 18 августа.

Выставка работ Репина была открыта 16 марта. Ее разместили на трех этажах корпуса Третьяковской галереи на Крымском Валу. В экспозицию вошли работы, датированные с 1870-х по конец 1920-х годов. Поврежденное вандалом полотно "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в экспозицию не включили, но для него в начале выставки оставили символическое пустое место.

Купить билет на выставку можно только заблаговременно, в том числе через сайт галереи.