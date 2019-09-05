Третьяковка отправит 75 работ Репина на юбилейную выставку в Русском музее

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Русском музее 3 октября откроется юбилейная выставка Ильи Репина, Третьяковская галерея предоставит для нее 75 своих картин, рассказал директор Русского музея Владимир Гусев.

На выставке будут представлены более 250 живописных и графических работ художника, а также мемориальные предметы, связанные с его жизнью и творчеством. Ее устроят к 175-летию со дня рождения Репина.

В Москве выставка Репина прошла ранее в 2019 году, экспозиция была открыта в Третьяковке на Крымском валу с 16 марта по 18 августа. В выставке участвовали 170 живописных работ и графика.

В Русский музей уже вернулась из Москвы картина "Торжественное заседание Государственного совета...". Комментируя ее возвращение, Гусев отметил, что у Русского музея и Третьяковки равноценные коллекции Репина.