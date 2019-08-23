На древних башнях в Ингушетии нашли связанные с культом Солнца петроглифы

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Ингушетии экспедиция по древнему комплексу башен "Средний Оздик" впервые нашла на одной из башен петроглифы в виде круга с равноконечным крестом, относящиеся к солярным символам, рассказали в Джейрахско-Ассинском архитектурном музее-заповеднике.

"Считается, что они связаны с культом солнца и характеризуют непрерывность солнечного движения" - объяснил представитель музея.

Символы нашли директор музея Алихан Дозариев и замдиректора Археологического центра Умалат Гадиев. Местные ученые изучат эти знаки, чтобы уточнить их значение и датировку.

Также в этом комплексе рядом с жилой башней нашли мельничный жернов округлой формы, добавил собеседник агентства.

Горная и предгорная зоны Ингушетии богаты разнообразными памятниками культуры, содержащими элементы декоративно-изобразительного искусства.Ранее сообщалось, что на территории, прилегающей к архитектурному комплексу Хамхи в Джейрахском районе республики, в августе выявлены три неизвестных науке башенных комплекса и группа стел.