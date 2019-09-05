Скончался исполнитель песни "Вся жизнь впереди" Юрий Петерсон
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - На 72-м году жизни скончался певец и музыкант Юрий Петерсон.
"Да, Юрий Леонидович скончался", - сообщила "Интерфаксу" директор ВИА "Пламя" Гелена Дорфман, уточнив, что не владеет подробной информацией о случившемся.
Петерсон в разные годы был участником вокально-инструментальных ансамблей "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя".
Среди самых известных песен в его исполнении - "На дальней станции сойду", "Идёт солдат по городу", "Вся жизнь впереди", "Не повторяется такое никогда" и многие другие.