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Скончался исполнитель песни "Вся жизнь впереди" Юрий Петерсон

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - На 72-м году жизни скончался певец и музыкант Юрий Петерсон.

"Да, Юрий Леонидович скончался", - сообщила "Интерфаксу" директор ВИА "Пламя" Гелена Дорфман, уточнив, что не владеет подробной информацией о случившемся.

Петерсон в разные годы был участником вокально-инструментальных ансамблей "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя".

Среди самых известных песен в его исполнении - "На дальней станции сойду", "Идёт солдат по городу", "Вся жизнь впереди", "Не повторяется такое никогда" и многие другие.

Юрий Петерсон

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