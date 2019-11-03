В России пройдет акция "Ночь искусств"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция "Ночь искусств" состоится в ночь с 3 на 4 ноября по всей стране, в рамках акции пройдет более 3,5 тыс. мероприятий.

В этот раз акция "Ночь искусств" пройдет под девизом "Искусство объединяет", основной акцент будет сделан на проходящий "Года театра" в России. Старт будет дан в московском музыкальном театре "Геликон-опера" 3 ноября. Сразу после церемонии гостям покажут одну из самых известных постановок театра - оперу "Алеко".

В рамках мероприятия запланировано более 30 прямых включений из музеев, театров, библиотек и филармоний, главной информационной площадкой станет портал "Культура.рф".

В Москве в рамках акции пройдет более 250 мероприятий, участников "Ночи искусств" ждут театральные постановки, перформансы, концерты, кинопоказы, экскурсии и творческие встречи.

В частности, на площадках "Ночи искусств" пройдут спектакли, созданные победителями международной театральной программы "ТеатрOnStage".