Билли Айлиш, Тэйлор Свифт и Шон Мендес выиграли в главных номинациях MTV EMA

На MTV Europe Music Awards 2019 года в Испании Фото: Reuters

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Билли Айлиш и Тейлор Свифт стали триумфаторами музыкальной премии MTV Europe Music Awards, сообщает Variety.

Айлиш получила две награды в номинациях "лучший новый артист" и "лучшая песня" ("Tough Guy"). Свифт завоевала статуэтку как лучшая исполнительница из США, а также была отмечена наградой за клип к песне "Me!".

Канадский певец Шон Мендес победил в номинации "лучший артист".

Все трое победителей в главных номинациях премии европейского MTV отсутствовали на церемонии в испанской Севилье.