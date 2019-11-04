В начале ноября в Москве пройдет фестиваль "Будущее джаза"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - 9 ноября в зале Чайковского в Москве состоится концерт в рамках фестиваля "Будущее джаза" который организует народный артист России, саксофонист Игорь Бутман. Молодые музыканты из разных стран выступят вместе Московским джазовым оркестром Игоря Бутмана.

Как сообщили организаторы, участниками фестиваля станут два юных американских джазмена - гитарист Козимо Фабрицио и барабанщик Заккари Эйдлман, британский басист Марк Левандовски, польский аккордеонист и бэндлидер Арек Чернич, студент Berklee School of Music, российский пианист Николай Мищенко, саксофонист Матвей Михеев из Иркутска, а также вокалист Вячеслав Явкин из Саранска.

8 и 10 ноября концерты в рамках фестиваля пройдут в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке.