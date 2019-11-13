Заксобрание Петербурга одобрило установку мемориальной доски Борису Стругацкому

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Заксобрания Петербурга одобрили решение установить мемориальную доску Борису Стругацкому на доме в Московском районе, где он жил с 1964 по 2012 годы.

Доску установят по адресу улица Победы, 4 лит.А, следует из принятого постановления.

Летом 2019 года комитет Смольного по культуре запросил у инициаторов установки доски справку о том, что Стругацкий действительно был писателем. В комитете затем это требование объяснили бюрократическими формальностями. Союз писателей Санкт-Петербурга предоставил чиновникам справку о том, что Борис Стругацкий состоял в этой организации с 1964 года.

Борис Стругацкий умер 19 ноября 2012 года.

В августе 2014 года в честь его и его брата Аркадия была названа площадь в Московском районе. Она расположена на пересечении Московского проспекта, улицы Фрунзе и улицы Победы.