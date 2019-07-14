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В Смольном объяснили запрос о заслугах Стругацкого формальностями

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга запросили у инициаторов установки памятной доски писателю Борису Стругацкому справку о его заслугах в рамках установленной законом процедуры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по культуре в воскресенье.

Как отметил собеседник агентства, установку мемориальных досок в Петербурге регламентирует городской закон от 2011 года. Согласно ему, официальная инициатива об установке доски должна содержать копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуги выдающейся личности.

"Да, применительно к выдающимся личностям требования об обоснованиях кажутся смехотворными и, возможно, даже оскорбительными. Но эти требования нужны, чтобы исключить ошибки, неверные трактовки и при любых претензиях подтвердить документами каждое слово, высеченное на доске. Например, почему не указаны сведения о том, что Стругацкий был сценаристом и переводчиком. И если их захотят добавить - это должно быть также подтверждено какими-то документами", - отметили в пресс-службе.

Собеседник "Интерфакса" добавил, что в биографиях выдающихся людей почти всегда есть нюансы, к примеру, использование псевдонимов, спорные сведения о дате или месте рождения.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщил в фейсбуке, что власти города потребовали справку от инициаторов установки памятной доски Стругацкому на доме 4 по улице Победы, где он много лет жил.

Петербург Борис Стругацкий

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