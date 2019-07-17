Смольному предоставили справку о том, что Борис Стругацкий был писателем-фантастом

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Союз писателей Петербурга предоставил Смольному справку о членстве в организации писателя Бориса Стругацкого, которую городские власти затребовали для установки памятной доски; об этом "Интерфаксу" сообщил в среду глава Союза Сергей Арно.

"Я даже мысли не могу допустить о том, что они не знают, кто такие братья Стругацкие. Но есть перечень справок, которые необходимо предоставить. Такую справку мы им предоставили. Конечно, это была справка не о том, что Борис Натанович был писателем, а что он состоял в Союзе писателей Санкт-Петербурга с 1964 года", - уточнил он.

По его словам, в справке подчеркивается, что Стругацкий был писателем-фантастом.

"На доске будет написано "писатель-фантаст", и нужны были какие-то доказательства того, что он фантаст. Ситуация комическая, конечно. Это не трагедия, а, скорее, забавная ситуация. Мы написали, что он состоял в секции фантастики Союза писателей", - добавил Арно.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщил, что власти города потребовали справку от инициаторов установки памятной доски Стругацкому на доме, где он жил много лет. В городском комитете по культуре объяснили запрос бюрократическими формальностями.