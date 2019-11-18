Писатель Игорь Сахновский умер в Екатеринбурге

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Екатеринбуре скончался российский писатель и поэт Игорь Сахновский, сообщил "Интерфаксу" коллега и друг литератора Евгений Касимов.

"Он умер сегодня в 11 часов. У него был разрыв аорты", - сказал Касимов. Дата прощания с писателем пока не известна.

Сахновский родился 17 июля 1958 года в городе Орске, в 1981 году окончил филологический факультет Уральского государственного университета. Работал в Средне-Уральском книжном издательстве, журнале "Уральский следопыт", уральском отделении Академии наук СССР, региональном отделении издательства "Наука".

Сахновский - автор романов "Насущные нужды умерших", "Человек, который знал все", "Заговор ангелов", "Свобода по умолчанию", рассказов и сборников стихов. Обладатель ряда литературных премий и наград. В частности, произведение "Насущные нужды умерших" было награждено международной литературной премией Fellowship Hawthornden International Writers Retreat.

В 2009 году по роману "Человек, который знал все" был снят одноименный фильм, который был удостоен премии "Ника" за лучшую операторскую работу.

Произведения Сахновского переведены на несколько языков - английский, французский, немецкий, итальянский, сербский и другие.