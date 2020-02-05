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"Транснефть" даст 360 млн рублей на реставрацию Успенского собора в Кремле

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Транснефть" выделит 360 млн рублей на реставрацию Успенского собора Кремля, сообщил президент компании Николай Токарев. Он напомнил, что монополия заключила соглашение о сотрудничестве с Музеями Кремля и является единственным партнером организации.

Точная сумма вложений будет определена, когда будут отдельно рассмотрены "какие-то новые моменты", которые "вскрываются" с течением времени, добавил он.

Токарев назвал Успенский собор главным храмом России, с которого "началось строительство всего Кремлевского соборного комплекса" и связано много исторических событий".

"Поэтому конечно сохранить его для будущих поколений, мы считаем, это одна из наших основных задач", - объяснил он.

Успенский собор был построен в 1474-1479 годах архитектором и инженером Аристотелем Фиораванти. В интерьере Успенского собора частично сохранились фрески конца XV - начала XVI века, в создании которых принимали участие мастера круга Дионисия. До XVII века Успенский собор был усыпальницей глав русской церкви. Здесь покоится прах московских чудотворцев Петра, Ионы, Филиппа II и Гермогена.

Последнюю комплексную реставрацию собора проводили в 1974 - 1976 годах. Инженерно-геодезические и технологические обследования собора в 2008 году показали, что ему нужна масштабная реставрация. "Транснефть" участвовала в проекте реставрации восточного фасада храма в 2016 году.

В 2017 - 2023 годах в соборе занимаются поддержанием сохранности стенописи. Сейчас там идут работы в северной части основного пространства собора, а также проходит реставрация конструкций крыши, сводов и кровли, а также чердачного пространства, где были обнаружены протечки. В период реставрации собор открыт для посещения и проведения служб.

Траснефть Кремль Успенский собор Николай Токарев Аристотель Фиораванти

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