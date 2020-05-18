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Новое здание Музеев Московского Кремля на Красной площади откроют до 2024 года

Реставрация Успенского собора приостановлена из-за задержек в оформлении документов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Новое здание Музеев Московского Кремля на Красной площади после перерыва должны достроить к концу 2021 года, после переезда и размещения экспонатов оно должно открыться до 2024 года, сообщила гендиректор музеев Елена Гагарина.

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Она отметила, что в новое здание будет перемещена практически вся коллекция музея, и выразила надежду, что переезд завершится за год. В старом здании в Кремле останутся экспонаты и коллекции, связанные с коронацией, с историей орденов и наград. В Патриаршем подворье будет представлена коллекция об истории патриаршества.

В новом здании разместят коллекции, которые были ранее недоступны для зрителей. Для посетителей будут открыты залы с коллекциями икон, представлена византийская коллекция. Отдельные залы будут посвящены Фаберже, русскому фарфору, а истории русской придворной культуры.

В хранилищах останутся экспонаты, нуждающиеся в реставрации, а также те, которые, по мнению музея, не будут интересны посетителям.

Гагарина также сообщила, что временно остановлена реставрация Успенского собора Кремля. По ее словам, это связано не напрямую с пандемией, а со сложностями с оформлением разрешительных документов и с тем, что часть реставраторов ушла на самоизоляцию.

"Что касается других объектов, то работы ведутся, к концу года, я думаю, что мы выполним все обязательства и выполним те сроки, которые мы запланировали", - добавила она.

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Москва Кремль Успенский собор Елена Гагарина коронавирус

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