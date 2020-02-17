Игорь Чайка спонсировал ремонт дома-музея Пушкина в Кишиневе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Бизнес посол "Деловой России" в Молдавии Игорь Чайка полностью оплатит ремонт разрушающегося дома-музея Пушкина в Кишиневе. Об этом в фейсбуке сообщил президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, музей отремонтируют к сентябрю - к 200-летию со дня начала кишиневской ссылки поэта.

Додон посетил учреждение 27 янвааря и нашел его состояние "удручающим". По его словам, здание не реставрировали с 1987 года и оно нуждается в комплексном капитальном ремонте, прежде всего крыша. В муниципальном и государственном бюджете 2020 года средств на это не было выделено, а начинать всю процедуру сейчас получилось бы слишком долго, отметил чиновник.

"Обратился к российским друзьям Республики Молдова, которые и изыскали возможность финансирования начального этапа - экспертиз, проектирования и решения срочных ремонтных работ. Уже были перечислены около 2,5 млн лей (123 000 евро), а еще более 1,5 млн лей будут перечислены сразу как будет проектная документация", - написал Додон.

Пушкин в Кишиневе жил в бывшем домике купца Ивана Наумова с 21 сентября 1820 года по август 1823 года. Там он написал или начал писать более 200 произведений, в том числе четыре южные поэмы и 16 первых строф поэмы "Евгений Онегин", закончил работу над "Кавказским пленником".