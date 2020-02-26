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В России открылся первый музей горчицы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Волгограде на базе музея-заповедника "Старая Сарепта" открылся первый в России музей русской горчицы. Об этом сообщили в областном комитете культуры.

На выставке можно будет узнать историю использования горчицы от Древней Греции до достижений современного горчичного завода с упором на историю распространения горчицы в России и на ее производство в Сарепте.

Посетителям также предложат получить горчичное масло из семян на прессах по технологиям 200-летней давности и попробовать результат.

На выставке работает цифровая электронная "Горчичная библиотека" с экспонатами из фондов музея-заповедника, макетом горчичного завода и торгового дома Сарепты в Санкт-Петербурге.

"Выращенная в Сарепте горчица стала известна во всем мире как "русская", превратив Царицын в одну из трех мировых горчичных столиц наряду с французским Дижоном и английским Девонширом. В частности, именно в Сарепте в 1810 году появился первый в России горчично-маслобойный завод, ставший одной из "визитных карточек" Волгоградской области", - говорится в сообщении комитета культуры.

Сарепта Музей горчицы Дижон Девоншир Волгоградская область

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