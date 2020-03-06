Матвиенко исключила замалчивание властями информации по коронавирусу

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российские власти не скрывают от населения информацию о коронавирусе, ситуация находится под контролем руководства страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Общаясь с журналистами в Бресте, она подчеркнула, что нужно ориентироваться только на официальную информацию.

"Коллеги, никто ничего ни от кого не скрывает. Власти просто не имеют права этого делать. И вся информация, которая даётся о количестве случаев, и так далее, проверенная и достоверная", - сказала Матвиенко.

По ее словам, "лучше предупредить, перестраховаться, чем недостраховаться".

"Слава Богу, Россию это пока никак серьезно не задело. Думаю, что в том числе в результате тех правильных, продуманных мер, которые были приняты сразу после появления коронавируса", - сказала Матвиенко.

4 марта президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что вбросы ложной информации о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в РФ организуются из-за границы.