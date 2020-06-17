Фестиваль "Стенограффия" в Екатеринбурге отменили впервые за 10 лет

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Организаторы фестиваля уличного искусства Stenograffia ("Стенограффия") сообщили о том, что мэрия Екатеринбурга приняла решение не оказывать финансовую поддержку организаторам, а своих средств на проведение мероприятия в 2020 году им не хватит.

"Был опубликован протокол от администрации города о том, что проведение фестиваля будет без поддержки. Поддержка администрации покрывала частично расходы фестиваля, частично это были партнеры. (...) Этот год отличается тем, что сложно найти партнера, и мы рассчитывали проводить фестиваль за те средства, которые выделяются администрацией города, и свои ресурсы. По результатам вчерашнего конкурса наших ресурсов не хватает, и на данный момент мы находимся в ситуации, что проведение фестиваля "Стенограффия" без финансовой поддержки невозможно", - заявила руководитель волонтерского движения фестиваля, продюсер проектов в сфере искусства и социальных коммуникаций Анна Клец на пресс-конференции. Она была организована пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в среду.

По ее словам, такой риск за 10 лет существования был всегда.

По словам сооснователя и идеолога "Стенограффии", художника, исследователя визуальных коммуникаций Андрея Колоколова, организаторы в конкурсе екатеринбургской администрации "проиграли по критерию опытности".

"Это последнее, о чем я мог подумать. (...) Мы вчера это вечером увидели, что по критерию опытности нас обошли ребята, которых мы не видели никогда и не знали", - сказал Колоколов.

От также отметил, что финансовое партнерство администрации Екатеринбурга в проведении фестиваля составляет порядка 20-30% от общей суммы, вложенной в мероприятия.

"Все зависит от того, насколько люди будут в это вкладываться. (...) Смогут сопоставимо также отработать этот фестиваль? Я в этом сомневаюсь", - подчеркнул Колоколов.

По словам Клец, на данный момент организаторы намерены активно искать дополнительные ресурсы.

В этом году фестиваль планировали растянуть по времени, чтобы избежать скопления людей, отметила пресс-секретарь "Стенограффии" Екатерина Кизюн. Также организаторы хотели минимизировать приезд людей в Екатеринбург из других городов, максимально привлекая местных художников.

В мэрии Екатеринбурга агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что несмотря на отмену "Стенограффии" фестиваль стрит-арта в этом году в городе традиционно состоится.

"Это будет фестиваль уличного искусства. Название будет другое", - отметил собеседник агентства.

По данным пресс-службы горадминистрации, на организацию фестиваля в этом году будет выделено 1,5 млн руб. Он пройдет с 3 июля по 3 августа, проводить фестиваль будет компания "Коннект". Основной темой станет 75-летие Победы.

Поддержать организаторов "Стенограффии" в этом году готов художник Покрас Лампас, вокруг работы которого ("супрематический крест") в 2019 году в Екатеринбурге разгорелся скандал. В беседе с агентством "Интерфакс-Урал" он отметил, что отмена фестиваля стала скорее следствием финансовых проблем, нежели связана со скандалами - как и в случае со многими мировыми фестивалями, которые не состоятся в этом году.

"Довольно сложно в современных реалиях организовать фестиваль настолько качественно, как это можно было сделать год или два, пять лет назад. Я бы наоборот всех призвал поддержать фестиваль "Стенограффия". (...) Если говорить о моей поддержке, то я с фестивалем нахожусь на связи, мы все тесно общаемся. Думаю, коллеги сами мне предложат какие-то варианты, которые мы сможем сделать вместе", - сказал собеседник агентства.

Фестиваль "Стенограффия" проходит в Екатеринбурге с 2010 года в первые выходные июля. За это время более 300 художников создали порядка 500 объектов стрит-арта.

Как сообщалось, организаторы фестиваля "Стенограффия" предполагали, что им придется отменить летние массовые мероприятия.

"Если история с коронавирусом не рассосется до лета, то массовой частью наших летних фестивальных гуляний придется пожертвовать, конечно, потому что безопасность превыше всего", - заявлял Андрей Колоколов. Также из-за пандемии COVID-19 под угрозой оказались также визиты иностранных гостей "Стенограффии" - из Испании, Франции, Германии.