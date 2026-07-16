В Екатеринбурге на фестивале граффити увековечат память о драматурге Коляде

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге память о драматурге Николае Коляде и музыкальном продюсере Евгении Горенбурге увековечат в одной из работ, которую создадут на 17-м фестивале уличного искусства "Стенограффия", сообщил на пресс-конференции сооснователь фестиваля Андрей Колоколов.

"Нам предстоит сделать работу, которая называется "Маленький большой город". Она будет посвящена Екатеринбургу, людям, которые в нем живут, явлениям, мемам. Всему, что в нашем маленьком городе крупно выстрелило. Работа будет веселая. Но там будут и сентиментальные моменты. И на этом длинном заборе (...) мы бы хотели увековечить и Горенбурга, и Николая Коляду", - уточнил он.

Руководитель фестиваля Анна Клец добавила, что к началу фестиваля были обучены почти 50 специалистов, которые будут проводить пешие и беговые экскурсии. Первая беговая состоится уже вечером 22 июля. Дождливая погода, которая сейчас держится на территории Свердловской области, не повлияет на планы организаторов.

"Мы переждем торнадо и пойдем рисовать дальше. Что угодно произойдет, мы все равно будем рисовать", - сказала Клец.

Фестиваль территориально готов выйти за пределы Екатеринбурга, если на то будут соответствующие ресурсы и запросы, добавила она.

В рамках фестиваля этим летом будут созданы около десятка новых арт-работ, а также планируется отреставрировать несколько, созданных в прошлые сезоны.

Иностранных участников на фестивале в 2026 году не будет.

Кроме того, фестиваль делает ставку на поиск новых форматов, в том числе в области консьюмер-арта.

Драматург, директор "Коляда-театра" Николай Коляда умер в Екатеринбурге 2 марта 2026 года. 22 апреля в городе умер продюсер музыкальных фестивалей, глава продюсерского центра "Лад" Евгений Горенбург.