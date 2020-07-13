Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:02Заразились
на 13.07В России 733 699+6 537В мире 12 910 357+192 449

Петергофской Венере сломали пальцы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - У статуи Венеры Медицейской в Петергофе сломали четыре пальца, сообщила в понедельник "Интерфаксу" директор государственного музея-заповедника Елена Кальницкая.

"Пальцы сломали посетители-вандалы. У нас охраны не так много - охрана, видимо, отвлеклась. У скульптуры отбито четыре пальца", - сказала Кальницкая.

Она уточнила, что не планирует обращаться с заявлением в полицию. "Мы обязаны сообщить об этом в министерство культуры. Чистый вандализм. Будем реставрировать", - добавила Кальницкая.

Статуя расположена в Саду Венеры в Нижнем парке Петергофа. Эта часть парка сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны и была полностью восстановлена только в 1980-е годы.

Петергоф

Новости

Картина Роя Лихтенштейна продана на аукционе Christie's за $46 млн

Актриса из сериала "Хор" пропала без вести во время отдыха с сыном на озере

Московские театры не откроются 1 августа, несмотря на разрешение мэра

Московские театры не откроются 1 августа, несмотря на разрешение мэра
Дело "Седьмой студии"

Четверть россиян считают обоснованным уголовное преследование Серебренникова

Театры в Москве откроются для зрителей 1 августа

Театры в Москве откроются для зрителей 1 августа
Пандемия коронавируса

Фестиваль "Новая волна" в Татарстане отменен из-за коронавируса

Умершие знаменитости

Умер Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе

Скончался актер Виктор Проскурин

Скончался актер Виктор Проскурин

Посещаемость Пушкинского музея сократится в 4 раза из-за профилактики COVID-19

Посещаемость Пушкинского музея сократится в 4 раза из-за профилактики COVID-19
Экономический кризис

Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства

Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');