Петергофской Венере сломали пальцы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - У статуи Венеры Медицейской в Петергофе сломали четыре пальца, сообщила в понедельник "Интерфаксу" директор государственного музея-заповедника Елена Кальницкая.

"Пальцы сломали посетители-вандалы. У нас охраны не так много - охрана, видимо, отвлеклась. У скульптуры отбито четыре пальца", - сказала Кальницкая.

Она уточнила, что не планирует обращаться с заявлением в полицию. "Мы обязаны сообщить об этом в министерство культуры. Чистый вандализм. Будем реставрировать", - добавила Кальницкая.

Статуя расположена в Саду Венеры в Нижнем парке Петергофа. Эта часть парка сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны и была полностью восстановлена только в 1980-е годы.