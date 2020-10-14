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Церемония вручения "Золотой Маски" пройдет онлайн 10 ноября

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Церемония объявления лауреатов премии "Золотая Маска" пройдет 10 ноября в онлайн-формате, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе фестиваля.

"На протяжении всего фестиваля дирекция "Золотой Маски" внимательно следила за эпидемиологической обстановкой в стране и предпринимала все необходимые действия для защиты зрителей, артистов, а также всех сотрудников театров-участников и площадок. Учитывая резкое увеличение числа заболевших вирусом COVID-19 в последнее время и желая предотвратить дополнительные риски для здоровья коллег, (...) дирекция "Золотой Маски" приняла непростое решение о переводе вручения премии в онлайн-формат", - сообщили в пресс-службе.

Как отметила генеральный директор фестиваля "Золотая Маска" Мария Ревякина, "проведение церемонии онлайн - для нас новый и, что скрывать, вполне экстремальный опыт. Впрочем, как и многое в 2020 году, научившем нас главному - для реализации любой идеи нужно иметь в запасе план B".

"Мы очень хотим завершить фестиваль, назвать имена лауреатов и вручить им заслуженные "Маски" - виртуально, а затем и реально. В ситуации всеобщего кризиса театр оказался особенно уязвимым и хрупким, поэтому нам кажется важным довести общее дело до финала, показать, что и сейчас театр остается неотъемлемой частью жизни человека", - добавила она.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы.

Церемония вручения премии была перенесена с 15 апреля на 30 октября и должна была пройти в концертном зале "Зарядье".

Золотая Маска

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