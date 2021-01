Умер гитарист рок-группы The Animals Хилтон Валентайн

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Британский рок-музыкант, гитарист классического состава группы The Animals Хилтон Валентайн умер в возрасте 77 лет.

О его смерти сообщила звукозаписывающая компания Abkco Music & Records. Причина смерти не уточняется.

Сначала Валентайн выступал с The Animals в качестве приглашенного музыканта, а затем вместе с вокалистом Эриком Бердоном присоединился к коллективу.

Валентайн участвовал в записи классических альбомов The Animals, в том числе композиций The House of the Rising Sun, Don't Let Me Be Misunderstood, We Gotta Get out of This Place.

После распада группы Бердон собрал новый состав The Animals, а Валентайн записал сольный альбом. Гитарист участвовал в записи песен оригинальным составом группы. Его последний альбом датируется 2011 годом.