Василия Ланового проводили в последний путь аплодисментами

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сотни людей в Москве простились с народным артистом СССР Василием Лановым, гражданская панихида прошла в Вахтанговском театре в понедельник, артиста в последний путь проводили продолжительными аплодисментами.

Среди пришедших проститься с Лановым были его поклонники, чиновники, артисты, деятели культуры, в том числе первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, мэр Москвы Сергей Собянин, помощник президента РФ Владимир Мединский, глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Проститься с Лановым также пришли директор Вахтанговакого театра Кирилл Крок, ректор театрального института имени Бориса Щукина, актер театра Вахтангова Евгений Князев, директор РАМТ Софья Апфельбаум, артисты Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Нонна Гришаева, Александр Олешко и другие.

Сотни поклонников творчества Ланового несли цветы, сцена была плотностью заставлена венками, а весь край рампы усеян цветами.

Церемония прощания проходила в театре с 10:00 и продлилась 2,5 часа.

Со словами соболезнований выступил директор театра Крок: "Мы сегодня в театре переживаем один из самых трагических дней в нашей истории столетнего существования театра Вахтангова, когда такие величины в нашей стране, искусстве России и мира, уходят от нас. Нам очень тяжело, нас душат слезы, мы не можем поверить до сих пор в эту потерю".

Крок уточнил, что Лановой будет похоронен на центральной аллее Новодевичьего кладбища.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что все роли Ланового были великолепными.

"Василий Семенович был блестящий актер, не менее блестящим человеком. Человеком с уникальной биографией (...) тот, кто однажды видел его в "Принцессе Турандот", то, как они импровизировали с (Николаем - ИФ) Гриценко, (Владимиром - ИФ) Этушем, это было сказочно, оторваться было невозможно. И все роли они уникальны", - сказала Герасимов журналистам.

Народная артистка РФ Юлия Рутберг отметила, что Лановой был последним романтиком русского театра. "Сегодня в театре Вахтангова мы идем к столетию, а ушел человек, который является символом эпохи. Ушел не просто Василий Семенович, как артист, как человек, ушел последний романтик русского театра, который в этом доме прослужил столько лет. И то, что ему удалось сделать в кинематографе, это невероятно", - сказала она.

Артистка отметила, что последние годы Лановой приходил в театр каждый день, "он дышал этим воздухом, он не мог без театра, он не мог без людей, сцены". По словам Рутберг, Лановой был "солдат, боец, несгибаемый человек".

Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. 2 января артист был госпитализирован с коронавирусом. В ночь на 28 января артисту стало хуже, он был помещен в реанимацию. Скончался артист от осложнений, вызванных COVID-19.

Биография Ланового

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Советский и российский актер театра и кино, общественный деятель, театральный педагог.

Ещё во время учебы в 1954 году снялся в своем первом фильме "Аттестат зрелости", а в 1956 году сыграл главную роль в фильме "Павел Корчагин". В 1957 году окончил Театральное училище имени Б. Щукина.

С 1957 года - актер Государственного академического театра имени Е. Вахтангова, где играл роли Фортинбраса ("Гамлет"), Маяковского ("Конармия"), Цезаря ("Антоний и Клеопатра"), Пушкина ("Шаги Командора"), Троцкого ("Брестский мир"), Джорджа Бернарда Шоу ("Милый лжец") и многие другие. Как рассказал Крок, последним спектаклем Ланового на сцене театра стала постановка "Последние луны", показ которой состоялся в конце декабря.

За свою карьеру сыграл более 70 ролей в кино. Самыми запоминающимися стали его герои в таких картинах, как "Алые паруса" (1961), "Война и мир" (1965-1968 гг.), "Офицеры" (1971), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Анна и Командор" (1974), "Дни Турбиных" (1976) и другие.