Алису Фрейндлих выписали из больницы после COVID-19

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Актрису Алису Фрейндлих 12 февраля выписали из больницы, где она лечилась от коронавирусной инфекции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова.

По словам собеседника агентства, Фрейндлих чувствует себя гораздо лучше и будет долечиваться дома.

О госпитализации актрисы с COVID-19 стало известно 28 декабря, когда она уже находилась в больнице несколько дней. Ее положили в в научно-клинический центр имени соколова вместе с дочерью Варварой. В городском комитете по культуре уточняли, что Фрейндлих поместили в реанимацию, чтобы лучше контролировать ее здоровье.