Вера Алентова попала в больницу

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Москве госпитализирована народная артистка России Вера Алентова. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), где Алентова преподает актерское мастерство.

"Она госпитализирована. Больше никаких подробностей от семьи не поступало", - сказала собеседница агентства.

Ранее в СМИ появились сообщения, что актрису госпитализировали с подозрением на коронавирус.

26 июня в пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду" журналистам сказали, что муж Алентовой режиссер Владимир Меньшов заразился COVID-19.

Алентова - российская и советская актриса театра и кино. Она получила известность после выхода на экраны художественного фильма Меньшова "Москва слезам не верит" (1979, киностудия "Мосфильм"), в котором исполнила главную роль. Картина получила "Оскар". С 1965 года она служит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.