Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:25Заразились
на 29.06В России 5 493 557+20 616В мире 181 425 785+332 380

Вера Алентова попала в больницу

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Москве госпитализирована народная артистка России Вера Алентова. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), где Алентова преподает актерское мастерство.

"Она госпитализирована. Больше никаких подробностей от семьи не поступало", - сказала собеседница агентства.

Ранее в СМИ появились сообщения, что актрису госпитализировали с подозрением на коронавирус.

26 июня в пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду" журналистам сказали, что муж Алентовой режиссер Владимир Меньшов заразился COVID-19.

Алентова - российская и советская актриса театра и кино. Она получила известность после выхода на экраны художественного фильма Меньшова "Москва слезам не верит" (1979, киностудия "Мосфильм"), в котором исполнила главную роль. Картина получила "Оскар". С 1965 года она служит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Хроника 09 января 2020 года – 29 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Вера Алентова Москва Владимир Меньшов коронавирус ВГИК

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки от COVID-19 скончались рекордные 652 человека

В РФ за сутки от COVID-19 скончались рекордные 652 человека
Пандемия коронавируса

Потери Кубани из-за ограничений для туристов оценили в 40-55 млрд руб.

Потери Кубани из-за ограничений для туристов оценили в 40-55 млрд руб.

Иск о заочном аресте экс-директора ФБК Жданова поступил в суд

Пандемия коронавируса

"ЭпиВакКорона" будет выпускаться в виде шприц-доз

ТО останется обязательным для водителей общественного транспорта

ТО останется обязательным для водителей общественного транспорта

"Проект" сообщил об обыске у главреда Романа Баданина

Чиновники оспорили право епархии на постройки Среднеуральского монастыря

"ВТБ Капитал" приобрел у АФК 11,2% компании-владельца "Биннофарм Групп"

Что произошло за день: понедельник, 28 июня

МИД РФ счел вымогательством требование Чехии о компенсации за Врбетице

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');