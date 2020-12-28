Сергей Жигунов заразился коронавирусом

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Актер и продюсер Сергей Жигунов сообщил в инстаграме, что находится в "Ялтинском ковидном госпитале", который развернули в Ливадийской больнице.

Он поблагодарил местных врачей, "потому что неизвестно, чем бы закончилось".

"Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но посколько любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню", - решил актер.

Аккаунт, в котором опубликована информация, не верифицирован, однако на этой странице много личных фото и видео актера.

Жигунову 57 лет, он заслуженный артист России.

Ранее в этот же день стало известно, что в Петербурге с коронавирусной инфекцией госпитализирована Алиса Фрейндлих. Она болеет вместе с дочерью Варварой, обе они лежат в стационаре уже несколько дней. Актрису поместили в реанимацию для лучшего контроля за ее состоянием.