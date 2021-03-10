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Композитор Людмила Лядова умерла от коронавируса

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась на 96-м году жизни, причиной смерти стал коронавирус, сообщила "Интерфаксу" ее бывший администратор Галина Горбенко.

"Людмила Алексеевна скончалась в реанимации 52-й больницы от коронавируса", - сказала она.

Композитор была госпитализирована в конце февраля с коронавирусом. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое.

Лядова родилась 29 марта 1925 года. Ее песни в разные годы, в частности, исполняли Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Елена Образцова, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Леонид Утёсов, Эдуард Хиль, Клавдия Шульженко. Особую популярность приобрели "Старый марш", "Чудо-песенка", "Барабан" и другие.

Людмила Лядова

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