Композитора Людмилу Лядову госпитализировали с COVID-19

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Народная артистка РСФСР, композитор и певица Людмила Лядова госпитализирована с коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" ее представитель Виталий Мирошников в субботу.

По его словам, Людмилу Алексеевну госпитализировали накануне.

Мирошников уточнил, что сейчас артистка чувствует себя лучше, но состояние у нее, по оценке врачей, стабильно тяжелое.

Лядова родилась 29 марта 1925 года. Ее песни в разные годы, в частности, исполняли Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Елена Образцова, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Леонид Утёсов, Эдуард Хиль, Клавдия Шульженко. Особую популярность приобрели "Старый марш", "Чудо-песенка", "Барабан" и другие.