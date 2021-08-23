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В РФ начались съемки первого зарубежного фильма по программе рибейта

Создателям индийского проекта компенсируют около 46 млн рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В России стартовали съемки первого зарубежного фильма по программе рибейта, согласно которой иностранные компании могут компенсировать часть своих затрат при съемке фильмов на территории РФ, съемки индийского проекта проходят в Санкт-Петербурге, создателям компенсируют около 46 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании "Экспоконтент".

"В Санкт-Петербурге стартовали съемки индийского фильма под кодовым названием "Производство 70" с популярными болливудскими звездами в главных ролях. Это первый зарубежный проект, который получит государственную субсидию для производства фильма на территории России от Минэкономразвития и Российского экспортного центра (РЭЦ) по федеральной программе рибейтов. Производителю компенсируют около 46 миллионов рублей, исходя из заявленного бюджета на производство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что съемки начались в августе и продлятся до конца сентября. Производством фильма в жанре шпионского боевика занимается одна из крупнейших студий Индии Yash Raj Films. Режиссером выступил Манееш Шарма. Всего для организации съемок на территории России иностранный производитель привлек более 80% российских специалистов от всего объема съемочной группы.

Индийский фильм получил поддержку по программе рибейтов от государства благодаря кинокомпании "Эталон-фильм", которая де-факто является получателем государственной поддержки от Минэкономразвития России и РЭЦ. Производитель фильма сможет получить 40% от общей суммы затрат на съемки фильма на территории РФ. Таким образом, продюсерам фильма возместят около 46 млн рублей исходя из заявленного бюджета на производство в России на момент подачи заявки.

В центре сюжета картины спецагенты, сотрудники службы внешней разведки Индии. Шпионские приключения происходят сразу в нескольких странах, в том числе и в России: главный герой получает задание разыскать иностранного торговца оружием, и неожиданный поворот событий забрасывает героев в Санкт-Петербург.

Программа рибейтов в России

В апреле 2021 года Минэкономразвития России совместно с АО "Российский экспортный центр" объявило о запуске федеральной программы компенсации части расходов, связанных со съемками иностранных фильмов в России (рибейт). Как сообщили в Минэкономразвития, в период 2021-2024 годов предусмотрено ежегодное финансирование рибейтов в размере 100 млн рублей.

В ноябре 2019 года занимавший в то время пост премьер-министра Дмитрий Медведев подписал постановление о введении в России системы рибейтов, в соответствии с которой иностранные компании могут компенсировать часть своих затрат при съемке фильмов на территории РФ.

Постановлением утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета при производстве иностранными кинокомпаниями аудиовизуальной продукции в России. Объем субсидии предлагается рассчитывать исходя из документально подтвержденных затрат организаций, прошедших предварительный отбор, на аренду сценических постановочных объектов (павильонов, декораций, макетов местности, локаций), съемочного и аудио-оборудования, осветительного оборудования. Также субсидии предполагается выдавать на оплату услуг российских кинопроизводителей, компаний, осуществляющих постпроизводство.

Одним из условий на получение рибейта является обязательное участие в производстве российских специалистов, в том числе режиссеров, сценаристов, операторов, фотографов, продюсеров, актеров, массовки, дублеров, каскадеров и прочих.

Экспоконтент Петербург Индия

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