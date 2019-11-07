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Медведев подписал постановление о компенсации затрат иностранцев за съемки кино в РФ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении в России системы рибейтов, в соответствии с которой иностранные компании могут компенсировать часть своих затрат при съемке фильмов на территории РФ.

"Принятое решение будет способствовать увеличению объема экспорта услуг в сфере культуры, созданию условий для притока иностранных инвестиций в российскую аудиовизуальную отрасль, развитию кооперации между российскими и иностранными компаниями - производителями аудиовизуального контента", - говорится в пояснительной записке к постановлению, опубликованному на сайте правительства.

Предполагается, что субсидии будут направляться не напрямую иностранным производителям, а российским компаниям, которые работают у них в подряде или в кооперации с ними.

Постановлением утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета при производстве иностранными кинокомпаниями аудиовизуальной продукции в России. Объем субсидии предлагается рассчитывать исходя из документально подтвержденных затрат организаций, прошедших предварительный отбор, на аренду сценических постановочных объектов (павильонов, декораций, макетов местности, локаций), съемочного и аудио-оборудования, осветительного оборудования. Также субсидии предполагается выдавать на оплату услуг российских кинопроизводителей, компаний, осуществляющих постпроизводство.

Одним из условий на получение рибейта является обязательное участие в производстве российских специалистов, в том числе режиссеров, сценаристов, операторов, фотографов, продюсеров, актеров, массовки, дублеров, каскадеров и прочих.

В пресс-службе Минэкономразвития России пояснили, "в рамках программы "кэш рибейт" российские организации смогут возместить иностранным производителям аудиовизуальной продукции 30% от понесенных ими на территории РФ затрат".

"В случае, если российские граждане составляют не менее 80% от общего состава членов съемочной группы или объем расходов на территории России составляет не менее 75 млн руб. или на территории России проведено не менее 19 съемочных дней - 40% от понесенных затрат на территории России", - отметили в министерстве.

В Минэкономразвития считают, что наличие программы, позволяющей снизить расходы зарубежных кинопроизводителей, будет способствовать выбору России в качестве места съемки фильмов, сериалов.

Претенденты на субсидии

Согласно постановлению, на возмещение затрат смогут претендовать полнометражные художественный фильмы (общий хронометраж не менее 52 минут, минимальная сумма расходов на территории России - 15 млн рублей), документальные фильмы (общий хронометраж не менее 52 минут, минимальная сумма расходов на территории России - 3,75 млн рублей), анимационные фильмы (общий хронометраж не менее 52 минут, минимальная сумма расходов на территории России - 5 млн рублей).

15 марта участники заседания Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии обратили внимание премьер-министра РФ на отсутствие в России рибейта - возврата части средств от потраченных на производство продукции.

Медведев заинтересовался опытом других стран, который был приведен в пример кинематографистами.

Дмитрий Медведев Минэкономразвития

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