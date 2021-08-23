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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Конфликтом в театре Ермоловой займется Общественный совет при Минкультуры

Заодно совет проверит репертуар театра на соответствие стратегии нацбезопасности

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Общественный совет при Минкультуры получил жалобы артистов театра имени М.Н.Ермоловой на увольнение и решил составить группу общественного контроля для проверки и оценки ситуации театре. Об этом на пресс-конференции сообщил зампред совета Александр Швейдель.

"Общественный совет не может остаться в стороне, и в самое ближайшее время мы на собрании сформируем группу общественного контроля и вынуждены будем пристально разобраться в столь непростой ситуации и помочь людям восстановить справедливость", - сказал он.

По его словам, в заявлении "описаны достаточно подробно те неправомерные действия, которые администрация театра применяет к действующим актерам и к актерам, которые были уволены".

Швейдель добавил, что совет также хочет разобраться в том, насколько репертуарная политика театра соответствует "гармонично развивающейся личности и насколько это соответствует аспекту национальной безопасности".

"Я уверен, что мы сможем в этом вопросе разобраться, восстановить справедливость, и будем надеется на то, что театр все-таки не будет находиться в деградирующем виде, будет восстанавливаться, спектакли будут ставиться объявленные и средства будут расходоваться по прямому назначению", - добавил он.

В июле СМИ сообщили об увольнении трех десятков сотрудников театра имени Ермоловой и о недовольстве уволенных. Актеры пожаловались президенту Владимиру Путину на несправедливое увольнение. По их словам, художественный руководитель театра Олег Меньшиков под предлогом экономии в условиях пандемии решил избавиться от неугодных ему сотрудников, тогда как в действительности театр получил госпомощь в полном объеме .

В театре уточнили, что Меньшиков с июня оставил должность директора учреждения, но остался худруком. Новый директор Сергей Кузоятов 23 августа сказал, что уволят 18 актеров, которые давно не участвуют в спектаклях, не появляются на рабочем месте, но получают зарплату. В пресс-службе театра пообещали, что подадут в суд на некоторых артистов за клевету.

В Кремле сказали, что не будут вмешиваться в конфликт в театре.

В начале августа председатель Общественного совета при Минкультуры Михаил Лермонтов объявил, что в сентябре совет обсудит репертуарную политику театров в части ее соответствия стратегии национального развития и нацбезопасности. По его словам, на проблемы с репертуаром в совет пожаловалась "группа товарищей", и совету стало интересно проверить, "что делают наши деятели культуры, причем на деньги государства". К обсуждению проблемы совет планировал привлечь представителей театров, общественности, Минкультуры.

В министерстве отмежевались от этой инициативы совета и напомнили, что цензура в России запрещена законом.

Олег Меньшиков Театр Ермоловой Москва Сергей Кузоятов Александр Швейдель Минкультуры

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