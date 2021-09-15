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Археологи нашли в ХМАО "богатырский шлем" небесного всадника

Также они обнаружили уникальный платок из крапивы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Института археологии и этнографии (ИАЭТ, Новосибирск) во время экспедиции 2021 года на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов нашли артефакты, связанные с культом "небесного всадника" Мир-сусне-хума, рассказал ведущий научный сотрудник ИАЭТ Аркадий Бауло.

В мифологии хантов и манси небесный всадник считается покровителем семьи, характерными предметами его культа являются жертвенные покрывала и "богатырское одеяние".

По словам Бауло, участники нынешней экспедиции нашли богатырский шлем с символикой Мир-сусне-хума.

"Богатырским его можно назвать в понимании того, что он большой, его не надевали на голову, а клали на спину коня при жертвоприношении", - объяснил ученый.

На сшитом из сукна шлеме изображен Мир-сусне-хума в двух ипостасях: в виде небесного всадника, а также в виде гуся, в которого он мог превращаться. Также на шлеме изображено Солнце, так как небесный всадник в течение суток облетает Землю, его конь поднимается до Луны и Солнца. Шлем был изготовлен в 1920-х годах из ткани того времени, у него есть внутренний дополнительный карман, куда клали жертвенные деньги и где были обнаружены монеты 1920-х годов.

Уникальной находкой нынешней экспедиции Бауло назвал платок из ткани, вероятно, сделанной из крапивы, который представляет собой образец исчезнувшей более века назад мансийской вышивки.

"Последние образцы подобных платков попали в музеи еще до Октябрьской революции, после чего ни в один музей России такие изделия не поступали", - отметил Бауло.

По его словам, часть находок передана в Музей Природы и Человека в Ханты-Мансийске, остальное привезли в Новосибирск.

ЯНАО ХМАО ИАЭТ Новосибирск Аркадий Бауло Мир-сусне-хум

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