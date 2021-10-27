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Новым худруком МХТ им. Чехова стал Константин Хабенский

Новым худруком МХТ им. Чехова стал Константин Хабенский
Константин Хабенский
Фото: Oleg Nikishin/Epsilon/Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Новым художественным руководителем МХТ имени Чехова стал Константин Хабенский, бывший худрук театра Сергей Женовач принял решение покинуть должность, сообщили в Минкультуры РФ.

Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ Женовач уходит с поста художественного руководителя театра по собственному желанию, сказали в ведомстве. "На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский", - сообщили в министерстве.

Как заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, слова которой привели в ведомстве, "мы с уважением относимся к решению Сергея Васильевича и благодарим его за проделанную работу. Он принял МХТ им. А.П. Чехова в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками".

В Минкультуры уточнили, что Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства.

Женовач был назначен худруком театра в марте 2018 год после смерти народного артиста СССР Олега Табакова, который возглавлял театр с 2000 года.

Как отметили в Минкультуры РФ, новому руководству МХТ предстоит продолжить развитие богатых традиций театра и предложить зрителю новые творческие проекты.

"Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А.П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности", - подчеркнули в пресс-службе министерства.

Константин Хабенский МХТ имени Чехова Сергей Женовач Минкультуры РФ Москва Ольга Любимова

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