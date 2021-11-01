Ленобласть признает QR-коды импортных вакцин для музеев и театров

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Ленинградской области сообщило, что решило признать QR-коды иностранных вакцин от коронавируса для доступа в музеи и театры.

Губернатор региона Александр Дрозденко согласовал это решение с главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк.

QR-коды о вакцинации или недавно перенесенном COVID-19 в регионе обязательны с 30 октября для доступа в музеи, театры, кинотеатры, цирки, спортклубы, стоматологические клиники и бассейны. Также они обязательны при заселении в гостиницы.

30 октября президент Владимир Путин призвал лидеров стран G20 как можно скорее договориться о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации.

28 октября Минздрав Израиля сообщил, что с 15 ноября в страну начнут пускать туристов, привившихся вакциной "Спутник V", но по прибытии им придется сдавать тест на антитела. За день до этого министерство предложило российскому Минздраву создать совместную рабочую группу для обсуждения вопроса о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.