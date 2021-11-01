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Иностранцы смогут посетить театры и музеи в РФ только по ПЦР-тесту

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Иностранные граждане смогут посещать федеральные театры и музеи в нерабочие дни при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

В ведомстве ответили, что ПЦР-тест должен быть сделан за сутки до посещения учреждения, его можно предъявить в бумажной форме.

Ранее сообщалось, что правительство Ленинградской области разрешило использовать QR-коды иностранных прививок в музеях и театрах.

В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что изменений в ранее принятые ограничения, определяющие порядок допуска в музеи посетителей, не планируется. Допуск посетителей в музеи, расположенные на территории Ленинградской области, привитых иностранными вакцинами, не разрешен и не согласовывался с руководителем управления.

Подведомственные Минкультуры РФ учреждения культуры, кроме музеев и театров, должны приостановить работу в период с 30 октября по 7 ноября. После завершения нерабочих дней учреждения культуры обязаны продолжить работу с учетом решений органов государственной власти субъектов РФ. Посещение театров и музеев возможно при предъявлении QR-кода.

Минкультуры

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