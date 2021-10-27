Путин выступил за разработку процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия выступает за разработку процедуры взаимного признания документов о вакцинации от коронавируса разными странами, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации", - сказал Путин в ходе Восточноазиатского саммита.

Он отметил, что без этого в нынешних условиях практически невозможны беспрепятственные передвижения граждан разных стран.

Президент напомнил, что российская вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 70 странах мира. "Признателен многим партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин", - сказал Путин.

Он также рассказал, что Россия готова обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с инфекциями.

"Мы могли бы расширить программу обучения специалистов, эпидемиологов из государств АСЕАН на базе Владивостокского центра по изучению проблем биологической безопасности в АТР. В ноябре-декабре проведем на этой площадке новую серию профильных курсов повышения квалификации, на которой ждем представителей из стран региона", - заявил Путин.