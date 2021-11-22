Картина пропала с выставки номинантов премии Анатолия Зверева

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Картина, выставленная в экспозиции выставки номинантов премии Анатолия Зверева, проходящей в Москве на "Винзаводе", пропала из музея.

"Вечером 21 ноября из экспозиции на Винзаводе была украдена работа Анны Андржиевской "Зависть". К поискам работы и ее похитителей были незамедлительно привлечены полиция и следственные органы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Музея AZ, являющегося организатором выставки.

Уточняется, что совместно с галереей "Триумф", которой принадлежало произведение, организаторы предпринимают все возможные действия для возвращения работы.

Картина "Зависть" Фото: Пресс-служба музея AZ

Выставка номинантов Премии Анатолия Зверева на "Винзаводе" продолжает работу в штатном режиме.

Пропавшая картина, как рассказали в музее, - входит в серию произведений "Горнозаводское направление". На выставке было представлено семь работ цикла.