Картина пропала с выставки номинантов премии Анатолия Зверева
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Картина, выставленная в экспозиции выставки номинантов премии Анатолия Зверева, проходящей в Москве на "Винзаводе", пропала из музея.
"Вечером 21 ноября из экспозиции на Винзаводе была украдена работа Анны Андржиевской "Зависть". К поискам работы и ее похитителей были незамедлительно привлечены полиция и следственные органы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Музея AZ, являющегося организатором выставки.
Уточняется, что совместно с галереей "Триумф", которой принадлежало произведение, организаторы предпринимают все возможные действия для возвращения работы.
Выставка номинантов Премии Анатолия Зверева на "Винзаводе" продолжает работу в штатном режиме.
Пропавшая картина, как рассказали в музее, - входит в серию произведений "Горнозаводское направление". На выставке было представлено семь работ цикла.