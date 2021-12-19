Умер режиссер Андрей Малюков

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Режиссер Андрей Малюков скончался на 74-м году жизни, сообщила в воскресенье актриса Наталья Бондарчук.

"Сегодня, в день памяти святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер - Андрей Малюков", - написала она на своей странице в фейсбуке.

Бондарчук уточнила, что причиной смерти стал коронавирус.

Андрей Малюков родился 6 января 1948 года в Новосибирске. В 1961-1966 годы - актер и режиссер Народного театра-студии "Юность" в Новосибирске. В 1971 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. После ВГИКа работал ассистентом режиссера Юрия Озерова на съемках киноэпопеи "Освобождение". С 1974 года - режиссер-постановщик киностудии "Мосфильм". Его дебютный полнометражный фильм "В зоне особого внимания" был отмечен Серебряной медалью имени Довженко и Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых. В 1981 году Малюков снял один из первых советских фильмов-катастроф "34-й скорый".

С конца 1990-х годов режиссер активно работал на телевидении, снял телесериалы "Империя под ударом", "Спецназ", "Диверсант", "Грозовые ворота", "Побег" и другие.