Умерла актриса Анастасия Вознесенская

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Народная артистка России, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в МХТ имени Чехова.

В театре уточнили, что информация о времени и месте прощания и похорон появится позже.

Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве, училась в Школе-студии МХАТ. В 1963 году вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова.

В 1965 году Вознесенская была принята в труппу театра "Современник". После ухода из "Современника" Олега Ефремова перешла вслед за ним во МХАТ, а после раскола театра в 1987 году осталась с ним в театре, получившем название МХТ им. Чехова.

В кинематографе Вознесенская дебютировала в 1966 году, широкую известность ей принесла главная женская роль в популярном фильме "Майор Вихрь". В кино сыграла более 20 ролей.

Ее супруг Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года.