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"Криминальное чтиво" Тарантино выйдет в повторный прокат

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Фильм "Криминальное чтиво" режиссера Квентина Тарантино выйдет в повторный прокат с 31 марта, сообщили "Интерфаксу" в компании "Иноекино".

Картину можно будет посмотреть на английском языке с русскими субтитрами в кинотеатрах в городах России.

"Криминальное чтиво" считается самым известным фильмом Квентина Тарантино, за который режиссер получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля. Картина также принесла автору первый "Оскара" за лучший оригинальный сценарий. Фильм считается классикой жанра криминальной комедии. Работа Тарантино также имела большой успех у публики и считается важной вехой в истории кинематографа, давшей ощутимый толчок развитию независимого американского кино. В 2013 году внесён в Национальный реестр фильмов Соединённых Штатов Америки как имеющий культурное, историческое и эстетическое значение.

Роли в фильме сыграли Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман, Брюс Уиллис, Тим Рот и другие.

Иноекино Квентин Тарантино

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