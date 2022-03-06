Правообладатели не разрешили повторный прокат "Криминального чтива" в России

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Фильм "Криминальное чтиво" режиссера Квентина Тарантино не выйдет в повторный прокат из-за решения правообладателя, сообщили "Интерфаксу" в компании "Иноекино".

Картина должна была выйти в кинотеатрах в городах России с 31 марта.

Кроме того, как сообщили в "Иноекино", заморожены договоренности и контракты по другим релизам.

"Криминальное чтиво" - один из самых известных фильмов Квентина Тарантино, за который режиссер получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля. Картина также принесла автору первую премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Фильм считается классикой жанра криминальной комедии. Работа Тарантино также имела большой успех у публики и считается важной вехой в истории кинематографа, давшей ощутимый толчок развитию независимого американского кино. В 2013 году внесен в Национальный реестр фильмов Соединенных Штатов Америки как имеющий культурное, историческое и эстетическое значение.

Ранее компании Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal приняли решение приостановить прокат своих картин в России.