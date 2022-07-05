Назначен новый директор московского театра Маяковского

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Новым директором Московского академического театра имени Владимира Маяковского назначена Екатерина Лапшина, она сменила на этом посту Александра Стульнева.

"С 5 июля 2022 года приказом департамента культуры города Москвы (...) назначена директором Московского академического театра имени Вл. Маяковского", - следует из информации, опубликованной на сайте театра.

В 2007 году Лапшина окончила Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства (Российская академия музыки имени Гнесиных). В 2012 году - продюсерский факультет Российского института театрального искусства - ГИТИС. С 2012 года работает в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского: с 2012 по 2017 год - помощник директора, с 2017 по 2022 год - заместитель директора.