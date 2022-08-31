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79-й Венецианский кинофестиваль откроется 31 августа

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Старейший международный киносмотр, 79-й Венецианский кинофестиваль открывается в среду на итальянском острове Лидо.

Откроет кинофестиваль в этом году картина американского режиссера Ноа Баумбаха "Белый шум" по роману Дона Делилло. Картина также вошла в основной конкурс смотра.

В основном конкурсе, помимо новой работы Баумбака будут представлены 22 картины. Так, среди претендентов на награды фильм режиссера Эндрю Доминика "Блондинка", рассказывающий о жизни Мэрилин Монро и являющийся экранизацией одноименного романа Джойс Кэрол Оутс, и новая работа режиссера Мартина МакДона " Банши Инишерина " с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном в главных ролях.

Также в конкурсную программу вошли новые картины Луки Гуаданьино "Кости и прочее" с Тимоти Шаламе в главной роли, "L'immensita", режиссера Эмануэле Криалезе с Пенелопой Крус, драма "Тар" режиссера Тодда Филдома с Кейт Бланшетт и драматический фильм "Сын" Флориана Зеллера, который стал заключительной частью его трилогии о семейных отношениях, с Хью Джекманом и Лорой Дерн в главных ролях.

Кроме того, в программе итальянский фильм "Повелитель муравьев" режиссера Джанни Амелио, фильм "Кит" американского режиссера Даррена Аронофски, французская картина "Сент-Омер" (Sain Omer) режиссера Элис Диоп и картина "Без медведя" иранского режиссера Джафара Панахи, который был осужден в своей стране на шесть лет.

На главные награды в Венеции будут претендовать работы японского режиссера Кодзи Фукада "Личная жизнь", мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Бардо", французского режиссера Ромена Гавраса "Афина", "Вечная дочь" режиссера Джоаны Хогг с Тильдой Суинтон в главной роли, "За стеной" иранского режиссера Вахида Джалильванда, фильм "Аргентина. 1985" Сантьяго Митре, "Кьяра" итальянского режиссера Сузанны Никкьярелли, "Моника" Андреа Паллаоро, "Вся красота и кровопролитие" Лауры Пойтрас, "Пара" Фредерика Вайсман, "Вне связи" Рошди Зем и "Дети других людей" Ребекки Злотовски.

В программу Orizzonti Extra включен фильм казахского режиссера Адильхана Ержанова "Голиаф". В фокусе программы Orizzonti Extra - новые тенденции в мировом кино и открытие новых имен на кинематографической карте мира.

О фестивале

Старейший киносмотр продлится до 10 сентября.

По итогам фестиваля вручаются "Золотой лев" лучшей картине, "Серебряный лев" за лучшую режиссуру, два "Кубка Вольпи" - лучшему актеру и лучшей актрисе, приз Озелла за лучший сценарий, приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе, Специальный приз жюри.

По регламенту "Кубок Вольпи" не может быть вручен актеру или актрисе, сыгравшим в фильме, получившем "Золотого льва". Современные правила фестиваля не разрешают делить премии между несколькими фильмами.

Президентом международного жюри Венецианского кинофестиваля в этом году стала американская актриса, обладательница "Оскара" Джулианна Мур. Кроме того, в состав жюри фестиваля этого года также вошли режиссер, сценарист и продюсер Мариано Кон (Аргентина), режиссер и сценарист Леонардо Ди Костанцо (Италия), режиссер Одри Диван (Франция), актриса Лейла Хатами (Иран), писатель и сценарист Кадзуо Исигуро (Япония-Великобритания) и режиссер, сценарист и продюсер Родриго Сорогойен (Испания).

В начале марта Венецианская биеннале сообщила о намерении запретить участие российских делегаций на всех мероприятиях, в том числе и на предстоящем Международном Венецианском кинофестивале, из-за ситуации на Украине, при этом независимые кинематографисты из России смогут принять участие в смотре.

Венецианский кинофестиваль
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